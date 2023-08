Loth war Anfang Juli in der Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zum Bürgermeister gewählt worden. Nachdem das Wahlergebnis im Amtsblatt öffentlich gemacht wurde, wurden keine Einsprüche eingelegt. Sein Amt tritt Loth eigenen Angaben zufolge am 1. September offiziell an. Die Amtszeit für Bürgermeister beträgt in Sachsen-Anhalt sieben Jahre. In Kemberg möchte Matthias Lieschke ebenfalls als AfD-Politiker Bürgermeister werden – die Wahl steht am 3. September an.

Für den AfD-Kommunalpolitiker Loth ist der Amtwechsel in Raguhn-Jeßnitz ein normaler: "Da sitze ich dann im Rathaus und darf Termine wahrnehmen - alles, was zum Bürgermeistersein dazugehört." Bildrechte: imago/Christian Schroedter