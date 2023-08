Nach gewonnener Stichwahl Raguhn-Jeßnitz: Keine Einsprüche gegen Wahl von AfD-Bürgermeister

Nach seinem Sieg in der Stichwahl hat es in Raguhn-Jeßnitz keine Einsprüche gegen die Wahl des AfD-Politikers Hannes Loth gegeben. Dafür gab es eine vierzehntägige Frist. Loth soll am 23. August offiziell zum Bürgermeister ernannt werden. Bei der Bürgermeisterwahl erhielt er 51 Prozent der Stimmen.