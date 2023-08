Sesselmann sagte, es komme jetzt darauf an, den Landkreis voranzubringen. Es zeige sich, dass das schon in der Kreistagssitzung am Mittwoch gut funktioniere. In seinen ersten Worten vor dem Kreistag nannte er unter anderem die Themen medizinische Versorgung, Infrastruktur und Kommunalverwaltung als Schwerpunkte seiner Arbeit. Mitglieder der Fraktionen von CDU, Linke und Grünen kündigten an, nicht mit Sesselmann im Kreistag zusammenarbeiten zu wollen.