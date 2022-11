Verkehrsbehinderungen Sperrung der A9 nach Unfall aufgehoben

Am Montag hat es auf der Autobahn 9 bei Dessau einen Unfall gegeben. Für die Bergungsarbeiten mussten die Fahrspuren in Richtung München gesperrt werden. Dadurch staute sich der Verkehr auf mehr als zehn Kilometern. Am Abend konnte die Sperrung aufgehoben werden.