Das Fahrzeug überschlug sich nach Angaben der Polizei mehrfach und kam nach 80 Metern an einem Baum am Abhang zum Liegen. In einer Kurve habe ihn ein entgegenkommendes Auto geblendet, erläuterte ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er konnte sich aus dem Wrack befreien und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.