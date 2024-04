In Sachsen-Anhalt leben immer mehr Fischadler. Guthard Dornbusch von der Staatlichen Vogelschutzwarte Steckby sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Der Bestand der majestätischen Tiere wächst stetig." Vor zehn Jahren seien erst 34 Brutpaare bekannt gewesen, inzwischen gebe es mindestens 65 Fischadler-Paare, die ihren Nachwuchs in Sachsen-Anhalt aufziehen. "Alle Brutplätze befinden sich auf Strommasten", sagte der Ornithologe. Früher hätten die Greifvögel ihre Nester auch in den Kronen großer, alter Kiefern gebaut. Mit der Zeit seien sie jedoch auf Strommasten ausgewichen. Dornbusch vermutet, dass die Fischadler gelernt haben, dass ihre Jungen besser geschützt sind, wenn sie auf Strommasten aufwachsen, die höher als Bäume sind.



Voriges Jahr im Sommer zählte Dornbusch im Rahmen eines Monitoringprogramms der Staatlichen Vogelschutzwarte Steckby 120 junge Fischadler in Sachsen-Anhalt. "Ein großartiger Bruterfolg." Die Zahlen seien ein Beleg dafür, dass Fischadler gute Lebensbedingungen in Sachsen-Anhalt vorfinden. Die Tiere würden sich fast ausschließlich von Fischen ernähren und deshalb die Nähe zu den großen Gewässern des Landes bevorzugen. Sie seien insbesondere an Elbe, Havel und Mulde anzutreffen. Laut Dornbusch bauen sie ihre Nester in den Landkreisen Stendal, Jerichower Land, Bördekreis, Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau. "Rechnet man alle Alt- und Jungvögel zusammen", so der Ornithologe, "dann leben über die Sommermonate bis zu 250 Fischadler in Sachsen-Anhalt."