In Bitterfeld-Wolfen läuft ein Großeinsatz der Polizei. Wie der Pressesprecher des Landeskriminalamtes, Michael Klocke, MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind Hunderte Polizisten im Einsatz.

Es gebe Durchsuchungen in einem Hotel und an mehreren anderen Orten. Weitere Einzelheiten wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen. Am Nachmittag werde es eine Presseerklärung geben.