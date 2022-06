Nach Drohung Großeinsatz der Polizei am Hauptbahnhof Halle: Zugverkehr wieder freigegeben

Die Polizei hat nach einem Großeinsatz am Hauptbahnhof in Halle den Zugverkehr und den Haupteingang wieder freigegeben, ist aber weiter im Einsatz. Hintergrund ist ein am Morgen eingegangenes Drohschreiben.