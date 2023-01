Reiß hält eine Figur in der Hand, die aussieht wie ein Mönch. Es ist der König eines Spiels mit Bart, Mantel und asiatischer Kopfbedeckung, kunstvoll aus Elfenbein geschnitzt. Das Schachbrett stamme aus China, sagt der Museumsdirektor und stellt das filigrane Kunstwerk vorsichtig in eine Vitrine. "Die Figuren sind handgearbeitet, hierzulande unbezahlbar", weiß der Schachexperte und greift zum nächsten Karton.

Insgesamt freut sich das Museum in Zörbiger über zwei Dutzend neue Schachspiele aus aller Welt. Da ist ein Spiel mit Bronzefiguren aus Indien, neben schwarz-weiß karierten Schachbrettern aus Tirol, Osteuropa oder Afrika. Die Mischung ist bunt. Es gibt nichts, was es nicht gibt: nur grob geschliffene Figuren aus Speckstein. Ein kunstvoll gestaltetes Schach-Ensemble aus Porzellan. Und ein übergroßes Schachbrett, das auffällig matt glänzt.

"Es ist aus Büffelleder gestaltet und kommt aus Afrika", sagt Reiß und rückt die Figuren aus Schlangenleder zurecht. Dabei stutzt der Experte kurz. Ist es die Dame oder der König? Es sei gar nicht so leicht, das immer sofort zu erkennen, sagt Reiß. Zum Schachspielen seien die Figuren weniger geeignet. Es seien exklusive Bretter eher für das Auge, so der Museumsleiter

Dass die Exponate nicht im Schweizer Schachmuseum, eine weitere renommierte Anlaufstelle, sondern in Löberitz gelandet sind, empfindet Konrad Reiß als große Wertschätzung. "Die Leute sehen, dass wir hier ordentlich arbeiten", sagt der Museumsleiter stolz.

"Wir haben auch echte Kuriositäten aufgetrieben", freut sich Reis und deutet auf ein Schachspiel im Bauhaus-Stil. Auch eine 3-D-Variante ist ausgestellt. Und nebenan lacht verschmitzt Altkanzlerin Angela Merkel. "Sie gehört zu einem Politiker-Schachspiel, eine streng limitierte Auflage", erklärt Rentner Reiß. Auch dieses Brett ist Teil der Schenkung und nun in Löberitz zu bewundern.

Der 1.000-Einwohner-Ort im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kann auf eine lange Schachtradition zurückblicken. Die Schach-Gemeinschaft Löberitz wurde bereits 1871 gegründet, zählt damit zu den ältesten in Deutschland. Die Damen-Mannschaft spielt derzeit um den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga. Vieles dreht sich also im Zörbiger Ortsteil um das königliche Spiel.