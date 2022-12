In Ströbeck dreht sich schon sehr lange sehr viel um das königliche Spiel. Dort wird Schach sogar in der Schule unterrichtet. Und der zentrale Platz im Ort heißt nicht Markt oder Anger, sondern Platz am Schachspiel. Das alte Schachmuseum war der Ort, an dem diese Tradition bewahrt wurde. Rund 6.000 Exponate gehören zum Bestand, von der einzelnen Schachfigur bis zu seltenen Schachbüchern und uralten Vereinsfahnen.