In Bitterfeld-Wolfen und in Köthen sind in diesem Jahr deutlich mehr Knöllchen verteilt worden. Das geht aus einer Recherche von MDR SACHSEN-ANHALT hervor. Demnach wurden in Bitterfeld-Wolfen 17.000 Verstöße registriert. Das waren knapp 20 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt nahm die Stadt dadurch 400.000 Euro ein.