Es ist generell sinnvoll, sich immer vor Antritt der Fahrt mit der jeweiligen Strecke zu beschäftigen - nicht nur in Städten. In einigen Städten müssen Sie Besonderheiten beachten: So müssen Fahrzeuge, die in London fahren sollen, für die Niedrigemissionszone registriert werden. Das ist kostenlos, kann aber bis zu zwei Wochen Bearbeitung dauern. Wer ohne die Registrierung in die Zone einfährt, kann Bußgelder riskieren.