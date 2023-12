Bildrechte: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

Beschluss im Stadtrat Bitterfeld-Wolfen macht Kotbeutel beim Gassigehen zur Pflicht

14. Dezember 2023, 10:23 Uhr

Bitterfeld-Wolfen will gegen Hundekot in der Stadt vorgehen. Daf├╝r hat der Stadtrat eine Beutelpflicht beschlossen: Wer mit seinem Hund Gassi geht, muss k├╝nftig einen Beutel oder ├ähnliches dabeihaben. Was ein Versto├č kostet, ist noch nicht bekannt.