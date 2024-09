"Was das Werk wirklich auszeichne, ist eine sehr hohe Fertigungstiefe. Lokomotiven machen ungefähr 30 Prozent aus, 70 Prozent sind Komponenten", sagt der Chef von 1.500 Mitarbeitern im Dessauer Bahnwerk. Darunter Tino Groschupf, ein echter Eisenbahner. Es sind vor allem die älteren Modelle, die die Augen des 56-Jährigen heute zum Leuchten bringen. "Da ist so ein Schätzchen", sagt der Dessauer und deutet auf ein besonderes Schienenfahrzeug in der Werkhalle. "Das ist die 212 001, das ist die Standartbaureihe in der DDR, gebaut im LEW Henningsdorf, mit dem Fahrzeug bin ich als Lehrling groß geworden". Inzwischen ist das 40 Jahre her.