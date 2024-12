Die Einwohner von Roßlau müssen für Amtsangelegenheiten keine weiten Wege mehr auf sich nehmen. Wie die Stadt Dessau-Roßlau mitteilte, wurde am Montagvormittag im Roßlauer Rathaus ein neues Bürgerbüro eröffnet. In der Außenstelle können Bürgerinnen und Bürger unter anderem Ausweise beantragen, Eheschliessungen beurkunden, Hundesteuer anmelden sowie ihren Wohnsitz an-, ab- oder ummelden. Roßlaus Ortsbürgermeisterin Christa Müller sprach von einer großen Erleichterung.

Zuvor mussten die Roßlauer für die Amtsgänge in den vergangenen Jahren lange Wege nach Dessau oder in die Außenstelle nach Rodleben auf sich nehmen. Geöffnet ist das neue Bürgerbüro täglich vormittags. Am Montag, Mittwoch und Freitag hat es zusätzlich auch nachmittags geöffnet. Das Bürgerbüro am Markt ist barrierefrei zugänglich. Das frühere Bürgerbüro war im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen worden. Es war bereits zuvor wegen fehlender Mitarbeiter nur eingeschränkt erreichbar.