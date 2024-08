Das sagt der Microsoft-Manager bei einem Treffen des Wirtschaftsbeirates des Salzlandkreises in dieser Woche. Der Landkreis ist Teil des Innovationsrings beim Deutschen Landkreistag, einer Art Think Tank der Landkreise. Der Microsoft-Mitarbeiter wird auch mit der Leitungsebene der Kreisverwaltung über Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz sprechen.

Der Landkreistag Sachsen-Anhalt sieht in der Nutzung von Künstlicher Intelligenz große Chancen für Bürger und Verwaltung. Geschäftsführerin Ariane Berger sagt, KI sei für alle Fachbereiche sinnvoll. Allerdings brauche es Rahmenbedingungen, stellt sie fest. "Die vielbeschworene Digitalisierungsrendite, die Effizienzrendite – Digitalisierung spart in Zukunft Geld – tritt erst dann ein, wenn wir Millionen in unsere Basisinfrastruktur investieren."