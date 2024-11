Nach einer Reihe von Wohnungseinbrüchen haben Staatsanwaltschaft und Polizei in Dessau-Roßlau einen bundesweiten Ermittlungserfolg erzielt. Wie die Behörden in der Bauhausstadt am Mittwoch mitteilten, wurden bereits im Oktober zwei Tatverdächtige im nordrhein-westfälischen Viersen festgenommen worden. Sie hätten versucht, über die niederländische Grenze auszureisen. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 14-Jährigen und eine Frau im Alter von 25 Jahren aus Irland.

In ihrem Fahrzeug seien Bargeld in sechsstelliger Höhe, Schmuck und weitere Tatmittel gefunden und sichergestellt worden. Die Beschuldigten befinden sich laut Polizei in Untersuchungshaft. Die beiden Tatverdächtigen sollen Teil einer professionell agierenden Bande von Wohnungseinbrechern sein. Laut Staatsanwaltschaft geht es insgesamt um etwa 50 Einbrüche in mehreren Bundesländern, darunter in Sachsen-Anhalt.