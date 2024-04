In dem Fall liegt das Kabel in erreichbarer Nähe, nur die letzten Meter zum Haus fehlen. Branchenkenner wie Frederic Ufer sprechen hier von "homes passed", also nicht versorgten Gebäuden. Ufer ist Geschäftsführer des Telekommunikationsverbands VATM, der die Interessen der Mitbewerber der Telekom vertritt.