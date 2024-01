In Dessau haben Menschen am Sonntag an den Tod von Oury Jalloh vor 19 Jahren erinnert. Das teilte die Polizei mit. Demnach haben etwa 1.300 Teilnehmer vor Ort an der Gedenk- und Protestveranstaltung in Dessau-Roßlau teilgenommen. Sie demonstrierten für Aufklärung und Gerechtigkeit in dem Fall.