Vor dem Dessauer Hauptbahnhof ist am Dienstagmittag eine Kundgebung zum 20. Todestag von Oury Jalloh geplant. Nach Angaben der Polizei werden mehr als 1.000 Demonstrantinnen und Demonstranten erwartet, die überwiegend mit dem Zug anreisen. Wie Polizeisprecherin Doreen Wendland sagte, werden die Demonstranten später durch die Dessauer Innenstadt ziehen.

Der Asylbewerber Oury Jalloh war 7. Januar 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannt. Er war damals verhaftet worden, weil er Frauen belästigt und Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet haben soll. In der Zelle, in der der Mann festgesetzt wurde, brach aus bislang ungeklärten Umständen ein Feuer aus.