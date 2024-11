Bildrechte: MDR/Susanne Reh

In den vergangenen Jahren war der Weihnachtsbaum nicht geschlagen worden, sondern gebastelt. An ein Metallgerüst wurden ganz viele kleine Tannenzweige gesteckt. Aber so richtig gut ist diese Alternative zum Baum bei der Bevölkerung wohl nicht angekommen. Bereits im vergangenen Jahr wurde diese Baum-Alternative durch einen künstlichen Weihnachtsbaum abgelöst.



Dieser Kunstbaum kommt auch in diesem Jahr zum Einsatz. Denn in Dessau werden in diesem Jahr sogar zwei Weihnachtsbäume aufgestellt, erzählt Toni Wieser vom Organisationsteam des Weihnachtsmarktes im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Wir sind wahrscheinlich die einzige Stadt in Sachsen-Anhalt, die zwei Bäume aufstellt." Der natürliche Baum kommt in die Mitte vom Marktplatz, der Künstliche hat seinen Platz am Rand.