Autofahrer, die zwischen Magdeburg und Dessau auf der B 184 unterwegs sind, können vorerst aufatmen. In Roßlau wird die Zerbster Brücke am Montagvormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat ein Sprecher der Stadt MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Bei Pendlern und lärmgeplagten Anwohnern sorgt das für Erleichterung. Auch die Händler in der Dessauer Innenstadt atmen auf. Seit der Sperrung waren dort nach MDR-Informationen spürbar weniger Kunden gezählt worden.