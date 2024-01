Die Zerbster Brücke in Dessau-Roßlau ist weiter nur einspurig befahrbar. Das hat nach Angaben der Stadt die turnusmäßige Sonderprüfung am Wochenende ergeben. Das rund 90 Jahre alte marode Bauwerk, das zur Bundestraße 184 gehört, kann demnach in Richtung Dessau einspurig passiert werden.