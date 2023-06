Auf dem Gelände der ehemaligen Porzellanfabrik in Annaburg im Landkreis Wittenberg werden am Donnerstag drei Schornsteine gesprengt. Sie werden schon seit Jahren nicht mehr genutzt und machen nun Platz für Neues, verspricht Rudolf Haas, Vorstand bei der Enfo AG, im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

In die Industriebrache am Rande von Annaburg soll wieder Leben einziehen, so der Grundstücksbesitzer Haas. Geplant seien Wohnungen, aber auch neue Gewerbeansiedlungen – auf die Dächer könnten Photovoltaikanlagen kommen. An die Porzellan-Tradition erinnert weiterhin der Förderverein. Er hat in einem separaten Gebäude ein Museum mit Schauwerkstatt eingerichtet, und verkauft in einem Shop Restbestände aus der Porzellanproduktion.