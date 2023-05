Mit bloßen Händen haben sie das einsturzgefährdete Dach abgetragen und gesichert. Die vielen morschen Holzbalken mithilfe eines Krans nach unten gebracht. Bis unter die Decke stapelten sich hunderte Gussformen, mit denen die Mitarbeiter der Fabrik bis zur Wende Porzellanfiguren hergestellt haben. Viele Formen liegen noch in den oberen Stockwerken. Isabella Fuchs hat sie sortiert: In die, die erhalten sind. In die, denen Teile fehlen. Und die, die kaputt sind. Die kaputten Formen hat sie notdürftig im Erdgeschoss gestapelt - entstanden ist ein Haufen, der bis nach oben in die erste Etage reicht. "Vielleicht lasse ich das so", scherzt Fuchs.