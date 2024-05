Vormittags besucht die fünffache Mutter in Dessau einen Deutsch-Aufbaukurs, bevor sie die kleineren Kinder in Bitterfeld-Wolfen aus Hort und Schule abholt. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. "Ich fahre mit dem Bus, ich habe keinen Führerschein", sagt Martseniuk. Das Auto braucht sowieso Roman, damit er zu seiner neuen Arbeit kommt.

Die ukrainische Familie blickt zuversichtlich in die Zukunft. Die zwei ältesten Töchter Maryna und Olesia bereiten sich derzeit in einem Kolleg auf ein Studium in Sachsen-Anhalt vor. Viktoriia hat schon einige Ideen für eine Arbeit in Bitterfeld-Wolfen, die sie aber noch nicht verraten möchte. Und Roman? Auch er hat ehrgeizige Pläne: "Ich mag meinen Job, aber später will ich mich selbstständig machen – in der Baubranche". So wie damals. In der Ukraine.