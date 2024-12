Am Dienstagmorgen ist in Lutherstadt Wittenberg eine 13-jährige Schülerin offenbar Opfer einer versuchten sexuellen Nötigung geworden. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 8:55 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs, als das Mädchen auf dem Weg zur Friedrichstraße war. Ein bislang unbekannter Mann soll sie verfolgt, an der Schulter gepackt und einen Kuss von ihr gefordert haben. Die Schülerin habe lautstark protestiert und sei anschließend geflüchtet. Der Täter soll ihr noch kurz gefolgt sein, bevor er von ihr abließ.