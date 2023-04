In den vergangenen Wochen hatten sich die Fälle von Betrug mithilfe des Enkeltricks vor allem im Osten Sachsen-Anhalts gehäuft . Im März hatte die Polizei mitgeteilt, dass innerhalb von fünf Wochen 50 Fälle angezeigt worden waren. Laut Landeskriminalamt wurden 2022 in Sachsen-Anhalt 877 solcher Betrügereien zu Anzeige gebracht worden. Besonders im letzten Quartal hatten sich die Fälle gehäuft. In 238 Fällen wurde auch Geld überwiesen, insgesamt mehr als eine halbe Million Euro. Schwerpunktregion waren mit deutlichem Abstand die Stadt Halle, gefolgt von Magdeburg, dem Harz und dem Saalekreis.

Die Zielgruppe von Enkeltrick-Betrügern sind meist ältere Menschen jenseits der 60. Die Betrüger suchten sich die Opfer meist in Telefonbüchern aus und hielten Ausschau nach typischen Namen der älteren Generation, erklärt der Sozial- und Rechtspsychologe Prof. Dr. Rainer Banse: "Ab hoch in den 70ern ist man vulnerabler, ist leichter in Aufregung zu versetzen, wenn etwas Schlimmes passiert und es fällt einem deutlich schwerer, in solch einer Situation kritisch zu hinterfragen, als das bei Jüngeren der Fall ist."