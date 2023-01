Mitarbeiter vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt raten, niemals Geld an Familienmitglieder oder Freunde überweisen, auch wenn diese sich per Whatsapp melden und vorgeben, in finanzieller Not zu sein. Misstrauisch sollte man immer sein, wenn kein persönliches Gespräch mit der anfragenden Person vorausgegangen ist. Außerdem sollte sie sich zweifelsfrei identifiziert haben. Dabei reiche es nicht, sich "allein auf die vermeintlich bekannte Stimme" zu verlassen. "Ich würde denjenigen, der vorgibt Geld zu brauchen, immer anrufen, ansprechen und nachfragen, warum brauchst du das Geld", sagt Michael Klocke vom LKA.