Nach dem Tod eines Festivalbesuchers in Gräfenhainichen schließen Polizei und Staatsanwaltschaft ein Tötungsdelikt aus. Das teilten die Behörden am Mittwoch mit. Demnach hat die Obduktion des 37-jährigen Mannes aus Niedersachsen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die eigentliche Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Am Montagmorgen war die Leiche des Mannes auf einem Campingplatz in Gräfenhainichen gefunden worden. Laut Polizei hatte eine Frau die Leiche vor einem Zelt entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hatte die Obduktion angeordnet, um die Todesursache zu klären. Außerdem seien bereits Zeugen vernommen worden. Der Polizei zufolge hatte der Mann am Wochenende in der Baggerstadt Ferropolis das "Hive Festival" besucht.