Das Land Sachsen-Anhalt hat am Dienstag außerdem einen Fördermittelbescheid in Höhe von 4,8 Millionen Euro für die Landesgartenschau übergeben. Gemeinsam mit 3,2 Millionen Euro aus der Stadtkasse sei der Sockelbetrag damit gedeckt.

Viele Arbeiten in Vorbereitung auf die Laga sind nach Angaben der Stadt besonders aufwändig und teuer. So koste der Abriss eines alten Vereinsheims samt Kegelbahn unweit des Lutherhauses mehr als 700.000 Euro. Hier müssten Schadstoffe beseitigt werden. Auf dem Gelände soll ein neues Gebäude mit Gastronomie einziehen. Um den Komplex ist demnach ein Spielplatz geplant.

Am Dienstag wurde außerdem das offizielle Logo für die Landesgartenschau 2027 vorgestellt. Dabei habe sich das Logo von "Cicero Design" in einem Wettbewerb durchgesetzt. Unter dem Motto "Stadt an der Elbe“ will sich Wittenberg von April bis Oktober 2027 den Besuchern präsentieren. Die vorige Landesgartenschau in Bad Dürrenberg im Saalekreis hatten etwa 450.000 Gäste besucht.