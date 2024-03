Die Landesgartenschau 2027 in Wittenberg wird mindestens doppelt so teuer wie geplant. Wie Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) MDR SACHSEN-ANHALT sagte, rechnet die Stadtverwaltung inzwischen mit Ausgaben von 42 Millionen Euro. Ursprünglich seien weniger als 20 Millionen Euro veranschlagt gewesen. Seine Stadt, so Zugehör, sei deshalb dringend auf weitere Fördermittel angewiesen.

Diese müssten noch im ersten Halbjahr dieses Jahres genehmigt werden. Allerdings sei es auch denkbar, so der Oberbürgermeister weiter, dass die Lutherstadt Wittenberg eine kleinere Landesgartenschau ausrichtet, wenn die finanziellen Möglichkeiten nicht ausreichen sollten. Eine Absage der Landesgartenschau komme aber nicht in Frage. Als Hauptgrund für die hohen Kosten nannte der Oberbürgermeister extrem gestiegene Baupreise. In diesem Jahr findet die nächste Landesgartenschau in Bad Dürrenberg (Saalekreis) statt.