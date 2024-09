Die vielbefahrene Autobahn 9 bei Coswig im Landkreis Wittenberg wird am Dienstagabend vorübergehend voll gesperrt. Grund sind massive Fahrbahnschäden. Tino Möhring von der Autobahn-GmbH des Bundes sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die dreispurige Fahrbahn sei derart geschädigt, dass man um eine Notsanierung nicht mehr vorbei komme.

Die Autobahn wird deshalb zwischen Köselitz und Vockerode in Fahrtrichtung München vollgesperrt, von Dienstagabend 21 Uhr bis Mittwochmorgen 6.30 Uhr. Zwischen 19 Uhr und 8 Uhr können damit auch die A9-Anschlusstellen Köselitz und Coswig nicht genutzt werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Möhring zufolge ist die Autobahn dann am Mittwoch im Tagesverlauf zunächst wieder befahrbar, bevor die Trasse am Mittwochabend zum zweiten Mal voll gesperrt wird.