Größere Abschnitte auf der A2 bei Alleringersleben sowie auf der A9 bei Vockerode sind den Angaben zufolge bereits im Jahr 2023 für die Großbaustellen vorbereitet worden. Grundsätzlich seien die Autobahnen in Sachsen-Anhalt in einem sehr guten Zustand, sagte der Sprecher der Autobahn GmbH Ost, Tino Möhring. "Wir haben ein gutes, junges Streckennetz." Auch die Brücken seien im Gegensatz zu anderen Bundesländern in einem guten Zustand. Dennoch müsse an einigen Stellen gebaut werden, weil die Nutzungsdauer erreicht sei.