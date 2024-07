Zwischen Baggern und Kränen wartet sie: Die wohl gefragteste Hip Hop-Party des Landes. Das Splash-Festival in Gräfenhainichen präsentiert seit Donnerstag die wichtigsten Rapperinnen, DJs und Reggae-Künstler. In diesem Jahr sind unter anderem Juju, Kool Savas und Audio88 & Yassin dabei.

1998 fand das Splash zum ersten Mal statt, damals noch in einem Jugendclub in Chemnitz. Seit 2009 ist es in Gräfenhainichen zu Hause: In der "Stadt aus Eisen" auf der Halbinsel im Gremminger See – Ferropolis. Rund 30.000 Besucherinnen und Besucher zählte das Festival in den vergangenen Jahren.