Hohe Nachfrage Batteriespezialist Tesvolt baut Standort Wittenberg stark aus

In Wittenberg schreibt der Batteriespezialist Tesvolt seit Monaten Rekordumsätze. Seine Batteriespeicher werden in Verbindung mit Solaranlagen betrieben. Gerade wegen der hohen Energiepreise sind sie sehr stark nachgefragt. Das Unternehmen will nun weiter expandieren.