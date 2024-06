An der Universität Halle-Wittenberg haben in diesem Jahr insgesamt 390 künftige Lehrerinnen und Lehrer ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Wie die Universität mitteilte, haben 177 von ihnen am Dienstag ihr Zeugnis über das erste Staatsexamen erhalten. Den anderen 213 Absolventen wurde es bereits im Februar überreicht.

Die künftigen Lehrkräfte sollen an Grund- und Sekundarschulen, Gymnasien und Förderschulen eingesetzt werden. Wie viele von ihnen in Sachsen-Anhalt bleiben werden, ist allerdings unklar. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) studieren derzeit rund 4.600 junge Leute auf Lehramt. Nur rund die Hälfte der Absolventen blieben im Anschluss auch in Sachsen-Anhalt, erklärte Professor Pablo Pirnay-Dummer, Prorektor für Studium und Lehre an der MLU.

Lehrermangel nimmt zu

In Sachsen-Anhalt fehlen aktuell zahlreiche Lehrkräfte. Das Bildungsministerium schreibt deshalb immer wieder Stellen aus - Anfang Mai über 500. Doch die Bilanz nach dieser Ausschreibungsrunde fällt ernüchternd aus. Für mehr als jede zweite Stelle fand sich laut Ministerium kein geeigneter Bewerber. Auch Zulagen lockten kaum Lehrkräfte an. Gemeldet haben sich demnach rund 250 Personen, davon sind etwa 80 ausgebildete Lehrer. "Wir sind im Moment in einer sehr angespannten Lage, auf die Situation zu reagieren", so Pirnay-Dummer. "Das tun wir mit vereinten Kräften gemeinsam mit den beiden Ministerien und dem Land."

