Den Angaben zufolge waren auf die Ausschreibung hin 1.761 Bewerbungen von 544 Bewerbern eingegangen. Mehrfachbewerbungen sind üblich. Wie in vorherigen Verfahren, waren ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer in der Minderzahl. Konkret bewarben sich dieses Mal 198 grundständig ausgebildete Lehrkräfte und 346 Lehrkräfte im Seiteneinstieg .

Laut Bildungsministerium waren Ende vergangenen Jahres 11,4 Prozent der Lehrkräfte an den Schulen in Sachsen-Anhalt Seiteneinsteiger. Das sind Personen ohne ein Lehramtsstudium, aber mit fachlichen Kenntnissen. Die nächste Ausschreibungsrunde läuft seit vergangenem Donnerstag. Das Land sucht 339 Lehrkräfte für alle Schulformen von der Grundschule bis zur Berufsschule. Eine Zulage wird für 64 dieser Stellen gezahlt. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April.