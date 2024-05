Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg bietet ab Herbst eine neuartige Ausbildung an. Im dualen Bachelorstudiengang "Lehramt an Sekundarschulen" sollen theoretisches Wissen und Schulpraxis frühzeitig ermöglicht werden, wie die Universität am Montag mitteilte. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) sagte am Montag, junge Menschen sollten enger an das Land gebunden werden. Sie erhielten im Bachelorstudium 1.400 Euro pro Monat und im Masterstudiengang etwa 1.540 Euro. Dafür verpflichten sich die jungen Leute im Anschluss an die fünfeinhalb Jahre lange Ausbildung, mindestens fünf Jahre an einer Schule im Land zu unterrichten.