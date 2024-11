In Wittenberg sind zwei tote Babys gefunden worden, bestätigte die Polizeiinspektion auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Gegen die Mutter wurde ein Haftantrag gestellt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau.

Die zwei toten Mädchen wurden laut Staatsanwaltschaft am Montag entdeckt. Die Zwillinge sind in einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden, berichtete zu erst die Mitteldeutsche Zeitung. Ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt, ist derzeit unklar. Am Dienstag gab es erste Ermittlungen zur Todesursache.