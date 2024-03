Mutmaßlicher Familienstreit eskaliert Zwei Tote bei Familienstreit: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hauptinhalt

04. März 2024, 17:04 Uhr

In Magdeburg sind am Sonntagmorgen bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwei Menschen gestorben, darunter ein neun Jahre alter Junge. Drei weitere wurden verletzt. Offenbar ist ein Familienstreit eskaliert. Der mutmaßliche Täter muss in Untersuchungshaft.