Viele Nutzerinnen und Nutzer befürworten die Einführung des Tickets. So schreibt etwa Dori Sonnenschein: "Nutze ich definitiv. Wenn es genau die gleichen Konditionen bietet, wie das 9-Euro-Ticket, würde es mir soviel abnehmen. Zum Beispiel die Tickets in anderen Städten kaufen. Jedesmal dieses Zurechtfinden mit den dort vorhandenen Tarifen, ist manchmal ganz schön unübersichtlich. So spare ich bei meinen eigenen Abo und hab noch die Vorteile in anderen Städten und auch wenn man mal nur in eine andere Tarifzone in der eigenen Umgebung möchte, erleichtert es sehr viel. Für längere Strecken nutze ich weiterhin ICE/IC."