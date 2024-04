Sachsen -Anhalts Infrastrukturministerin Hüskens spricht sich dafür aus, den Preis für das sogenannte Deutschlandticket automatisch jedes Jahr anzupassen. Vor Beginn der Verkehrsministerkonferenz in Münster sagte Hüskens MDR SACHSEN-ANHALT, sie könne sich vorstellen, die allgemeine Entwicklung der Verbraucherpreise als Maßstab heranzuziehen.

Damit wäre ein regelmäßiger fachlicher Austausch über die gebotene Preisanhebung nicht mehr erforderlich. "Wir müssen auch daran denken, den fachlichen Betreuungsaufwand für das Ticket in Grenzen zu halten" so Hüskens. Den Preis für das Deutschlandticket durch Subventionen stabil zu halten, hält die Ministerin nicht für sinnvoll. Ihren Vorschlag wolle sie bei der Konferenz vorstellen.

Bei dem aktuell sehr günstigen (Basis-)Preis für das Deutschlandticket halte ich es für durchaus zumutbar, sich hier künftig an der allgemeinen Preisentwicklung zu orientieren.

Die Beratungen der Verkehrsminister der Länder sollen bis Donnerstag laufen. Dabei geht es laut Tagesordnung auch um die grundsätzliche Finanzierung des ÖPNV – durch Aufstockung der Regionalisierungsmittel an die Länder, womit der Verkehr zu organisiert und zu bezahlt wird. Wegweisende Beschlüsse werden allerdings eher nicht erwartet. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) lässt sich durch zwei Staatssekretäre vertreten – er ist Teil des Staatsbesuchs in China .

Das Deutschlandticket war zum 1. Mai 2023 zum Preis von monatlich 49 Euro eingeführt worden, daher wird es auch 49-Euro-Ticket genannt. Dabei war jedoch stets von einem Einführungspreis die Rede. Bund und Länder zahlen bis 2025 pro Jahr zusammen drei Millionen Euro aus Steuermitteln, um die Verluste der Verkehrsbetriebe durch das Ticket auszugleichen. Für Streit sorgen seit 2024 Kosten, die damit nicht gedeckt sind – etwa durch Energie und Personal. Bei einem vorherigen Ministertreffen wurde beschlossen , den Preis für das Ticket in 2024 stabil zu halten, indem Finanzmittel aus dem Vorjahr als Ausgleich eingesetzt werden.

Verbraucherschützer fordern, am Preis für das Deutschlandticket nicht zu rütteln, um Fahrgäste auch langfristig in Bussen und Bahnen zu halten. "Bund und Länder müssen jetzt zu ihrem Versprechen stehen und den Preis stabil halten, mindestens bis zum Jahr 2030", so Vorständin Ramona Pop.