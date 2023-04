Die Traditionsbahn Wipperliese im Mansfleder Land startet am Karfreitag in die Saison 2023. Fahrgäste werden sich für die Fahrt auf der 20 Kilometer langen Strecke allerdings umgewöhnen müssen: Mit dem neuen Betreiber, der Cargo Logistik Rail Service (CLR) GmbH, wechseln Fahrplan und Zug.

Ein Hingucker. Dahinter die Rammelburg. Bildrechte: Stephan Carraß/Cargo Logistik Rail Service GmbH

Die im Volksmund Wipperliese genannte Eisenbahnstrecke verläuft im Wippertal von Klostermansfeld über Mansfeld, Vatterode und Friesdorf nach Wippra. Die naturnahe Trasse bietet mit dem Mansfelder Viadukt und der Rammelburg beliebte Fotomotive. Die Strecke ist seit 1920 in Betrieb und diente damals dem Transport der Bergleute. Heute fährt die Wipperliese von April bis Ende Oktober an den Wochenenden, feiertags sowie mittwochs im Zwei-Stunden-Takt. In Klostermansfeld besteht, wenn auch zeitlich knapp, Anschluss an Regionalzüge aus sowie nach Sangerhausen und Magdeburg. Vor der Pandemie nutzten rund 12.500 Personen den Zug im Jahr.



Es gilt ein eigener Tarif auf der Wipperliese. Ob ab Mai auch das Deutschlandticket anerkannt wird, konnte auf MDR-Anfrage noch nicht gesagt werden.