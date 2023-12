Am Mittwoch gegen 18 Uhr stimmte der Kreistag in Stendal nach einer zweiwöchigen Hängepartie doch noch für das Deutschlandticket. Zusicherungen der Landesregierung über fast 500.000 Euro für den Nahverkehr der Kommunen gaben den Ausschlag. Damit kann Stendal die Lücke von über 40.000 Euro für das Deutschlandticket stopfen.

"Das 49-Euro-Ticket war ein Auslöser. Es hätte aber auch irgendetwas anderes sein können, wo wir sagen – wir leisten jetzt kommunalen Ungehorsam, weil wir es nicht mehr können", sagt Annegret Schwarz (CDU), die Vorsitzende des Kreistages in Stendal. In ihrer Wahrnehmung ist das Deutschlandticket auf dem flachen Land weniger nachgefragt, deswegen fiel es ihrer Fraktion auch leichter, sinnbildlich ein Stoppschild vor den Bus zu stellen.

Für dieses Argument kommt sogar aus den Befürworterreihen des Deutschlandtickets indirekt Unterstützung. Katrin Kuhnert, die für die Linke im Kreistag sitzt, sagt: "Wir haben einen ÖPNV im Landkreis Stendal, der völlig an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger vorbeifährt. Der ÖPNV ist zu 80 bis 85 Prozent auf den Schülerverkehr ausgerichtet, das heißt: Ist keine Schule, fährt kein Bus." Und damit lohnt sich auch für die Gelegenheitsfahrt kein 49-Euro-Ticket, beispielsweise um eine Fahrt zum Supermarkt oder zum Arzt zu realisieren, so Kuhnert.

Juliane Kleemann von der SPD sieht das ähnlich. Sie sagt, in anderen Bundesländern beweise man einen längeren Atem und unterstütze die regionalen Verkehrsanbieter, um das Angebot zu verbessern. "Diese Landkreise sagen, wir müssen es hinkriegen, dass Leute sehen, dass wir das ernst meinen, dass der Bus in ihrem Dorf drei oder vier Mal am Tag fährt. Und wir halten aus, dass wir ein bisschen Minus in der Kasse haben." Nicht nur das Minus in den Kassen treibt die Kommunen um, es steht auch schlecht um die gesamte Substanz.