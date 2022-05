Was neben der praktischen Einbindung in die IT-Infrastruktur der Schulträger noch hinzu kommt: Sicherheitsbedenken. In keinem großen Unternehmen lässt es eine IT-Abteilung zu, unbekannte Geräte ohne Weiteres in sein Netzwerk hereinzulassen. Deshalb können zum Beispiel in Halle viele Lehrer ihre Dienstgeräte nicht mit dem WLAN an den Schulen nutzen. Auch der Landkreis Börde schreibt: "Es erweist sich als schwierig, diese Vielzahl unterschiedlicher Endgeräte in die Netze der Schulen einzubinden."