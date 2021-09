Bis halb drei Uhr in der Nacht – so lang schreibt Julius Betschka schon einmal an einer Ausgabe des Newsletter "Checkpoint" vom Berliner "Tagesspiegel". Müdigkeit? "Vielleicht ist das der Preis für guten Journalismus", sagt Betschka und lacht. Die Arbeit sei fordernd, aber jeder sei mit Herzblut dabei, es mache enorm Spaß, sich in dem Format ausleben zu können.

Betschka ist 30 Jahre alt und in einer Eisenbahner-Siedlung zwischen Neustadt und Rothensee in Magdeburg aufgewachsen und hat in seiner Freizeit Fußball bei Fortuna Magdeburg gespielt. Journalist zu werden – das konnte er sich schon in der Schule vorstellen.

Julius Betschka ist Leitender Redakteur Landespolitik beim Berliner "Tagesspiegel" und einer von mehreren Autoren des "Checkpoint" Bildrechte: Lena Meyer

Aber: "Meine Deutschlehrerin hat mir ziemlich deutlich gesagt, dass sie eigentlich nicht glaubt, dass ich das machen kann, weil ich nicht so richtig gut schreiben." Dieser Hinweis hätte ihm sechs Jahre seines Lebens gekostet, glaubt Betschka. Denn bevor er im Journalismus gelandet ist, hat er Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert, in der Politik gearbeitet und für eine Fluggesellschaft gearbeitet. Vor drei Jahren ging es dann ziemlich schnell: Er macht Praktika bei dr "B.Z.", schreibt für die "taz" und macht ein Volontariat bei der "Berliner Morgenpost".

Danach landet er beim "Tagesspiegel", wurde quasi abgeworben und ist dort heute Leiter des Landespolitik-Büros. "Ich fand den Checkpoint damals schon toll", sagt Betschka.

Und so ist Betschka Teil des siebenköpfigen Checkpoint-Teams und regelmäßig den Newsletter, der mitunter so aufwändig wie eine große Seite im "Tagesspiegel" ist. Im Checkpoint geht es aber unterhaltsamer zu als in der gedruckten Zeitung. Nach dem umstrittenen und vielleicht unfreiwillig komischen Wahlkampf-Song der Grünen hat er neulich einmal alte Wahlkampf-Songs anderer Parteien recherchiert: Mit einem Klick kann der Newsletter-Leser dann schmunzeln – in einer gedruckten Zeitung ginge das nicht so einfach.

Und das ist erfolgreich: Der Checkpoint hat zum Beispiel 2015 einen Grimme Online Award gewonnen und landet jeden Werktag in 130.000 E-Mail-Postfächern. "Man muss sich vorstellen: Das sind mehr Abonnentinnen als unsere Print-Zeitung mittlerweile hat", sagt Betschka. Der Checkpoint würde nicht nur von sehr vielen, sondern auch von den richtigen Leuten konsumiert, glaubt er. "Da nimmt man in Kauf, dass der Tag ein bisschen länger geht und man etwas später ins Bett kommt."