Für Sachsen-Anhalt gibt es keine solche Erhebung. Aber MDR SACHSEN-ANHALT stellt einmal im Jahr die spannendsten Start-ups des Landes im Podcast "Digital leben" vor.

SenAssist von SenCircle aus Halle: Links das Tablet der Senioren, rechts die Anwendung auf dem Smartphone für Angehörige. Bildrechte: sencircle

Daniel Krüger ist einer von drei Gründern, die im vergangenen Dezember SenCirle in Halle gegründet haben. Ihr Produkt heißt SenAssist und ist ein Tablet mit spezieller Software-Oberfläche, sodass es auch Seniorinnen und Senioren leicht bedienen können sollen. Das Besondere: Das Gerät erfragt beim ersten Start, wie viel Digital-Erfahrung die Nutzerinnen und Nutzer haben und stellt so entsprechend die Steuerung ein. So kann das Tablet zum Beispiel auch per Sprache gesteuert werden. In Leipzig testen gerade 250 Seniorinnen und Senioren das Tablet von SenCirle.

Das Team von SenCircle aus Halle: Christian Hoffmann (CTO), Timo Klaus (COO) und Daniel Krüger (CEO) (v.l.n.r.) Bildrechte: sencircle

Im kommenden Jahr will SenCircle 3.500 Menschen mit einem Tablet ausstatten. Vertragspartner von SenCircle sind zum Beispiel Wohnungsgesellschaften, die betreutes Wohnen anbieten. So können sich die Seniorinnen und Senioren auch vernetzen, sagt Daniel Krüger: "Es nützt nichts, wenn eine Person in einem riesengroßen Gebäude wohnt und stundenlang vor dem Fernsehen sitzt. Wir wollen sagen, geht raus, vernetzt euch." Denn das Tablet merkt sich die Interessen und könne so die Menschen mit gleichen Interessen zusammenbringen und der Vereinsamung vorbeugen. Auch eine externe Kommunikation und Online-Bestellungen sind möglich.

Wie SenCirle mit SenAssist Geld verdienen will und warum das Geschäftsmodell auch in zwanzig Jahren noch funktioniert, erzählt Daniel Krüger im Podcast "Digital leben" von MDR SACHSEN-ANHALT.

Einchecken auf dem Tennisplatz: Die Bos von Wingfield erkennt dann die Tennispielerin, beobachtet sie und wertet ihr Spiel aus. Bildrechte: wingfield

Der Tennisplatz, der mitdenken soll – den hat Wingfield für Vereine entwickelt. Auf dem Tennisplatz wird dafür ein Netzpfosten ersetzt. An seiner Stelle wird das Gerät von Wingfield eingerichtet. Tennisspieler sehen so auf ihrer Smartphone-App ihre Punkte, Geschwindigkeit und Flugkurve ihres Balls.

Maik Burlage, einer der Gründer von Wingfield. Bildrechte: wingfield Möglich machen sollen das zwei Kameras und eine Prozessoreinheit in dem Gerät. Maik Burlage von Wingfield sagt: "Am Posten ist ein Touchscreen, dort checken sich die Tennisspieler ein und bekommen am Ende des Spiels die gleichen Daten, die bislang nur Tennisprofis in dieser Art bekommen haben." Und so können Amateur-Tennisspieler sehen, wie sie sich verbessern – genauso wie Läufer oder Gewichtheber, die ihren Fortschritt einfacher sehen können.

Für die Spieler sind die Nutzung des Geräts und die Basis-Version der App kostenlos. Kunden von Wingfield sind Tennisplätze und Tennisvereine. In Deutschland hat Wingfield bereits mehr als 300 Geräte verkauft – Vereine können die Geräte selbst aufstellen. Sie kosten knapp 6.300 Euro.

Wie war ich und mein Aufschlag? In der App von Wingfield können die Tennisspieler eine Auswertung ihres Spiels sehen. Bildrechte: wingfield

Auf welche Sportart Maik Burlage mit Wingfield noch schauen will und ob er glaubt, dass er mit Wingfield die Welt verbessert, erzählt Maik Burlage im Podcast "Digital leben" von MDR SACHSEN-ANHALT.

livil: Arbeiten im Auto per Sprachsteuerung. Die Software soll mit jeder Fahrzeugflotte kompatibel sein. Bildrechte: Autonomy on Board

Für bahnfahrende Geschäftsreisende ist es Alltag: Telefonate führen, Präsentationen vorbereiten, E-Mails beantworten, Termine koordinieren. Wer im Auto zu Geschäftsterminen unterwegs ist, muss sich vor allem auf den Verkehr konzentrieren. "Es gibt einen erschreckend hohen Anteil von Leuten, die während der Autofahrt E-Mails lesen oder auch schreiben. Und da wollen wir mit unserer sprachgesteuerten Software entgegenwirken", sagt Nils Frers von "Autonomy on Board".

Nils Frers, Gründer von Autonomy on Board. Sein Produkt heißt livil. Bildrechte: Nils Frers Produktiv sein – auch während der Autofahrt. Frers und sein Mitgründer haben 2020 begonnen, ihre Kunden sind Automobilhersteller oder Unternehmen mit einer Fahrzeugflotte. Ihre Software ist laut Frers mit allen gängigen Sprachassistenten und allen Lösungen der Automobilhersteller selbst kompatibel.