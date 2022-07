Eine unendliche Geschichte: Netzausbau und Computer an Sachsen-Anhalts Schulen. Im Mai hatte MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, dass viele Lehrer ihre Dienstlaptops nicht nutzen würden und dass manche auch aus Gründen der IT-Sicherheit damit nicht ins Schulnetz dürfen.

Eine Schule in Sachsen-Anhalt: Die blaue Hardware-Firewall von Palo Alto "PA-820" steht ungenutzt auf dem Boden. Bildrechte: MDR/Marcel Roth

Bei der Anfrage an Städte, Gemeinden und Landkreise kam außerdem heraus: Auch andere, teuer bezahlte Geräte stehen an Schulen herum – die Hardware-Firewalls, mit denen auch im Landkreis Wittenberg gerungen wurde. Es sind Geräte des Herstellers Palo Alto in einem blauen Gehäuse.



Diese sogenannten UTM-Geräte (Universal Threat Management) vom Typ Palo Alto 820 sind dem Schulnetz vorgeschaltet. Sie filtern mögliche Angriffe aus dem Internetverkehr und blocken das Aufrufen von schädlichen oder verbotenen Inhalten.