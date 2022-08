Für die Zukunft: Was wünschen Sie sich für die Start-up-Szene in Sachsen-Anhalt?

Die Start-up-Szene sollte sich mehr öffnen, nicht nur zu anderen Bundesländern. Auch innerhalb des Landes. Ich spüre immer, dass es so einen Clinch zwischen Magdeburg und Halle gibt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Komischerweise gilt das auch für Halle und Leipzig. Und von außen sollten Sachsen-Anhalt und ganz Ostdeutschland anders wahrgenommen werden. Wenn man sich anguckt, welche Rolle Mitteldeutschland zum Beispiel bei der E-Mobilität spielen wird, da kommt das Schwabenländle vielleicht langsam ins Hintertreffen.

Aber das machen wir die ganze Zeit auch an anderen Stellen. Wir haben Hochschulen, die junge Menschen ausbilden, die danach meist nach Süddeutschland gehen und für Konzerne arbeiten. Was hat Sachsen-Anhalt davon? Da sollte man die Grenzen im Kopf ein bisschen verschieben. Unsere Start-Ups müssen eine Betriebsstätte in Sachsen-Anhalt haben, solange sie die Mittel verwenden – hier sind wir sehr streng. Komischerweise bleiben sie danach in der Regel auch weiterhin hier, da sie die Vorteile genießen und Kunden und Mitarbeiter gewinnen. Ich finde es begrüßenswert und völlig normal, wenn Start-Ups im Wachstum auch an anderen Stellen Betriebsstätten gründen. Für eine Expansion in die USA zum Beispiel braucht es mitunter auch eine Dependance.